مارسيلو يهنئ كريستيانو رونالدو بمسيرته مع المنتخب البرتغالي

قدم البرازيلي مارسيلو لاعب فريق ريـال مدريد الإسباني ، التهنئة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد المسيرة التي قدمها اللاعب مع منتخب بلاده وتمكنه من الوصول إلى

الهدف رقم 101 مع منتخب بلاده بالأمس أمام منتخب السويد في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.وظهر مارسيلو خلال مقطع مصور نشره الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، موجهاً التهنئة لرونالدو.وعبر الظهير الأيسر لفريق ريـال مدريد، عن سعادته بمزاملة رونالدو في ريـال مديد وقت سابق، قائلاً "الجميع يعلم جيداً ما قمت به من جهد مع منتخب بلادك، مجهود يستحق الثناء".