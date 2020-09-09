لاعب أسوان يجري عملية الرباط الصليبي الأحد المقبل

يخضع الحسينى سمير ظهير أيسر الفريق لجراحة الصليبى الأحد المقبل، وذلك بعدما أثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب إصابته بقطع كامل فى الرباط الصليبى خلال مشاركته في مران أمس الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الانتاج الحربي، غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الممتاز .
ويختتم الفريق بقيادة أحمد كشرى، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربى فى اللقاء المقرر إقامتهفى السادسة مساء الخميس باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ26 بمسابقة الدورى، ومن المقرر أن يعلن أحمد كشرى عن قائمة مباراة الانتاج فى ختام المران مساء اليوم.
ويغيب محمد عبد المجيد، مهاجم أسوان عن المشاركة مع فريقه خلال الجولتين المقبلتين بالدورى، أمام الإنتاج الحربى ثم أسوان بالأسبوعينالـ 26 و27 من عمر بطولة الدوري الممتاز.
ويفتقد أسوان لخدمات سولمون منساه لاعب الفريق، بعد حصوله على البطاقة الحمراء أيضاً خلال مباراة سموحة، إلا أن سولمون منساه يغيب عن مباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين تلقى على إثرهما البطاقة الحمراء.
ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.
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