وزارة الرياضة : تدريب ما يقارب من 5 مليون شاب وفتاة بالتعاون مع «مصر الخير»

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالتعاون المستمر بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير، متمنياً ازدهار التعاون فيما بينهم في المرحلة المقبلة لخدمة قطاع اكبر من الشباب المصري، مضيفاً أن التعاون بين

الوزارة ومؤسسة مصر الخير استطاع ان يصل الي ما يقارب ٥ مليون شاب وفتاة تم تدريبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافة الي تدريب اكثر من ٣ آلاف متدرب، وتسعي الوزارة الي التوسع اكثر في المبادرات وزيادة اعداد المستفيدين.

يأتي اللقاء ضمن مشروع "قيم وحياة" الذى تنفذه الوزارة، وتناول دور المبادرات الشبابية في تدعيم القيم المجتمعية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية من خلال اطلاق دورهم في تنمية المجتمعات المحلية، ونشر القيم الايجابية والتصدي للشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة.

