الامارات | إحالة ملف اختفاء مقتنيات اتحاد الكرة المصري إلى النائب العام

شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة ملف اختفاء مقتنيات اتحاد الكرة المصري إلى النائب العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري إحالة ملف اختفاء مقتنيات مخازن اتحاد كرة القدم المصري إلي النائب العام للتحقيق.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء: "أحالت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020 الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى النائب العام وذلك في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة."

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وأضافت: "يأتي ذلك في ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة في مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن."

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في بيان رسمي قبل أيام: "في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيس ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير."

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