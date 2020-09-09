الامارات | أندية كرة القدم العالمية تتضامن مع السودان في كارثة الفيضانات

شكرا لقرائتكم خبر عن أندية كرة القدم العالمية تتضامن مع السودان في كارثة الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت أندية كرة قدم عالمية في حملة تضامن واسعة النطاق مع الشعب السوداني بعد كارثة الفيضانات التي خلقت أكثر من 100 قتيل وأدت لخسائر كبيرة في الممتلكات من بينها سقوط أكثر من 400 ألف منزل وذلك منذ بداية الفيضانات التي وصلت لذروتها خلال اليومين الماضيين .

ونشر نادي بروسيا دوردمونت الالماني عبر حسابه في تويتر "تغريدة" قال فيها إن الجميع في النادي يتعاطفون مع الشعب السوداني في الكارثة التي تهدد السكان بسبب الفيضانات، خلال احتفالاتنا بالفوز في المباراة الودية الاخيرة أمام سبارتا روتردام يجب أن لا ننسى أن نتضامن مع السودانيين والسودانيات فيما يمرون به".

وبدوره شارك نادي انتر ميلان الايطالي الشعب السوداني التعازي في القتلى الذي لقوا مصرعهم بسبب الفيضانات، وقال في تغريدة: "قلوبنا مع الجميع في السودان ممن تضرروا من الفيضانات والسيول. كما يقدم نادي إنتر التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا السلامة للمصابين وجموع الشعب السوداني".

ومن جانبه دخلت رابطة الدوري الفرنسي على الخط ووجهت رسالة على حسابها أيضاً في تويتر، جاء فيها: "من الدوري الفرنسي إليكم سلاماً وأماناً أهل السودان في هذه الأوقات العصيبة".

وعبر نادي تشلسي الانجليزي عن تضامنه مع السودانيين، وقال في تغريدة: "الجميع في تشلسي يتمنون السلامة للمتضررين منالفيضانات في السودان، قلوبنا مع الشعب السوداني".

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وأرسل نادي المصري البورسعيدي تعازيه لاسر الضحايا كما تمنى السلامة لللمصابين.

ونشر نجم فريق الهلال السعودي، نواف التمياط تغريدة عبر فيها عن مواساته للشعب السوداني، وقال: "اللهم احفظ السودان وأهله الكرام والطف بهم".

وقال معلق المباريات الشهير، الاماراتي فارس عوض: "الصور مؤلمة وقاسية ، المشاهد يعتصر لها القلب، ما يحدث في السودان الحبيب كارثة ومأساة حقيقة، اكثر من 100 حالة وفاة ، دمار لعشرات القرى ، تشريد آلاف الأسر، ضرر ما يقارب نصف مليون، انهيار حوالي 100 ألف منزل، رحماك يارب ولطفك وعونك وكرمك بأهلها الطيبين، اللهم احفظهم وفرج كربهم".

وبدوره قال مقدم البرامج الرياضية، السعودي وليد الفراج: "‏‫السودان واهلها الطيبين أهل الكرم والنخوة، قلوبنا جميعا معهم في هذة الكارثة الطبيعية من فيضان النيل، اتمنى من الله أن تتضافر جهود كل الدول والشعوب المحبة لهذا البلد الكريم في تخفيف ما اصاب اهلنا هناك قلبي معكم يا أهل العمامة الطيبة".

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