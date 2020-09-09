الامارات | فتح الصالات الرياضية مجاناً للجمهور في الإمارات لمدة 4 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الصالات الرياضية مجاناً للجمهور في الإمارات لمدة 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق مبادرة "أسبوع اللياقة البدنية للجميع"، بمشاركة أكثر من 20 نادياً من الأندية الصحية والصالات الرياضية والمراكز المتخصصة في اللياقة البدنية بالدولة، وتستمر المبادرة لمدة 4 أيام خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر الجاري.

وتوفر المبادرة الفرصة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار لدخول الصالات الرياضية المعتمدة والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية في أكثر من 60 مقراً في جميع أنحاء الإمارات، والاستفادة من خدماتها بالمجان وتتيح لهم أيضاً حضور دروس لياقة بدنية مع مدربين محترفين عبر الإنترنت.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع فئات المجتمع كافة من القاطنين على أرض الدولة على ممارسة الرياضة والنشاط وجعل الرياضة على رأس أولوياتهم في أول تفعيل للنشاط الرياضي الجماعي بعد جائحة «كوفيد 19».

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ومن أبرز الأندية التي تشارك في المبادرة مع المجلس: فيتنس فيرست، جيم نيشن، جولدز جيم، فيتنس 360، مترو فيت، ذا بلاتفورم ستوديوز، نادي فيديليتي للياقة، نادي شيب ليديز، إيجنايت ويلنس، لي ميلز، زومبا، ماشوب توتال كونديشن، فيتنس زون، تويست جيم، فيتنس إتش كيو، سوبر جيم، رايزينج جيم، دبي أكتيف، ريبورتس، تاف مادر، زومبا، ماشوب توتال ومي فيت برو.

وقال مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي خالد العور: "نحن فخورون بتوحيد مزودي خدمات صناعة اللياقة البدنية في دولة الإمارات، خصوصاً بعد فترة كانت صعبة على الجميع، حيث تسهم هذه المبادرة الرائدة في الجمع بين أشهر العلامات التجارية معاً بهدف مشترك لتحسين صحة المجتمع ونتطلع إلى مواصلة العمل مع قادة صناعة اللياقة البدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمهم لإتاحة المزيد من الفرص لكل أفراد المجتمع للمشاركة في اللياقة البدنية وتحسين صحتهم ورفاهيتهم".

وأضاف خالد العور: "يحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص إيماناً منه بدور القطاع الخاص في دعم جهود التطوير والتنمية وصحة وسعادة أفراد المجتمع كافة من خلال الرياضة، وانطلاقاً من الهدف الاستراتيجي الخامس للمجلس في التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الرياضي".

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