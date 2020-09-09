الامارات | عودة كوتينيو إلى برشلونة تدر على ليفربول 5 ملايين يورو جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة كوتينيو إلى برشلونة تدر على ليفربول 5 ملايين يورو جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة، أن نادي ليفربول سيكون في قمة السعادة مع عودة البرازيلي كوتينيو للعب مع فريقه برشلونة، بعد أن أكد المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان رغبته في الإبقاء عليه. وقالت الصحيفة إن آخر المكافآت المرتبطة في عقد كوتينيو القادم من نادي ليفربول، ستمنح النادي الإنجليزي 5 ملايين يورو جديدة بمجرد إنهائه 15 مباراة في الموسم الجديد.

وكان كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة مقابل 140 مليون يورو ثابتة، و20 ملايين يورو متغيرات، حصل ليفربول على الكثير منها، خاصة المتعلقة بدوري أبطال أوروبا، لكنه لم يحصل بعد على المكافأة المتعلقة بمجموع مبارياته مع برشلونة، والتي توقفت الموسم الماضي بعد إعارته إلى بايرن ميونيخ الألماني.

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ومع عودته، من المتوقع أن ينهي كوتينيو 15 مباراة بحلول يناير المقبل، ما سيعني دفع برشلونة لـ5 ملايين يورو، ستكون آخر الحوافز لليفربول المرتبطة بعقد كوتينيو الذي كلف برشلونة أموالا طائلة دون الاستفادة منه في أي شيء.

وانخرط كوتينيو في تدريبات برشلونة تحت إشراف كومان، ومن المتوقع أن يكون أحد العناصر الرئيسة في خط وسط الفريق. يذكر أن ليفربول وقع مع برشلونة عقدا بحوافز كثيرة، وصفته وسائل الإعلام بـ"العقد العبقري"، حيث الرابح الأكبر فيه هو نادي ليفربول.

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