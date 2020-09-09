الامارات | رونالدو يريد تحطيم رقم الإيراني دائي

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يريد تحطيم رقم الإيراني دائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو ثاني لاعب يدخل نادي المئة في لائحة أفضل مسجّلي الأهداف الدولية، وينوي تحطيم الرقم القياسي الذي يحمله الإيراني علي دائي.

سجّل أفضل لاعب في العالم خمس مرات ثنائية رائعة أمس الثلاثاء خلال فوز منتخب بلاده حامل اللقب على مضيفته السويد (2-صفر)، في الجولة الثانية لمنافسات المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع رونالدو غلته التهديفية إلى 101 هدف في 165 مباراة، ليدخل النادي المغلق ويقف على بعد ثمانية أهداف من معادلة رقم دائي (109).

وقال رونالدو "أنا سعيد جدا بهذا الفوز الذي سمح لنا بالاستمرار على هذا الطريق، وبالطبع انجاز تسجيلي الهدفين 100 و101 يجعلني سعيدا كثيرا".

Advertisements

وتابع "تمكّنت من تحقيق هذا الانجاز بالوصول الى 100 هدف والآن سأسعى للرقم القياسي. أسير خطوة تلو الاخرى، لست مهووسا لانني اؤمن ان الارقام القياسية تأتي بصورة طبيعية".

ومقارنة مع الهدافين العالميين الذين سبقوه، سجل المجري فيرينتس بوشكاش 84 هدفا، البرازيلي بيليه 77، الأرجنتيني ليونيل ميسي 70، البرازيلي رونالدو 62 والأرجنتيني دييغو مارادونا 34.

وسيكون رونالدو قادرا على رفع غلته، عندما تلتقي البرتغال مع اسبانيا، فرنسا، السويد، اندورا ثم فرنسا مجددا وكرواتيا قبل خوض كأس أوروبا الصيف المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news