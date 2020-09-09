شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسجيله 100 هدف دولي.. رئيس «فيفا» عن رونالدو: «أسطورة حية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على توجيه رسالة تهنئة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله أكثر من 100 هدف مع منتخب بلاده.

وحافظ المنتخب البرتغالي على صدارته المجموعة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه الفوز خارج قواعده، أمس الثلاثاء، على نظيره السويدي بنتيجة 2- 0، في مباراة تألق فيها النجم كريستيانو رونالدو بتسجيل هدفي منتخب بلاده.

وعزّز «رونالدو» من سجله التهديفي الدولي، بعد أن أصبح ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف دولي أو أكثر بوصول رصيده إلى 101 هدف، بعد الإيراني على دائي، الذي سجل 109 أهداف مع منتخب بلاده.

وكتب الحساب الرسمي لـ«فيفا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك كريستيانو! أكثر من 100 هدف مع منتخب بلادك!! إنجاز مذهل من أسطورة حية لكرة القدم مثلك. آمل أن أهنئك بشكل شخصي قريباً. تمنياتي بكل الخير. جياني.. رسالة رئيس FIFA لكريستيانو رونالدو بمناسبة تسجيله 100 هدف دولي».