شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تتسلم ملف اختفاء كؤوس أفريقيا من اتحاد الكرة وتبدأ التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء، ملف سرقة مقتنيات اتحاد الكرة، تمهيدا لبدء التحقيق.

وقالت مصادر قضائية، إن النيابة ستطلب تحريات المباحث حول الواقعة لبيان حقيقة اختفاء الكؤوس والمقتنيات.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قد أحالت الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن اتحاد الكرة إلى النائب العام وذلك في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة في مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، اختفاء نسختين لكأس الأمم الأفريقية، والسيوف والدروع المهداة لمجالس إدارات الجبلاية المتعاقبة.

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