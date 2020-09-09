شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجري تحليل «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم اليوم الأربعاء، تحليل «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

وكان الأهلي قد واصل انتصاراته أمس الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري، ليحلق منفردا بقمة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة.