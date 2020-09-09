شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل وعاصم سعيد يواصلان التأهيل على هامش مران المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، لجلسة تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، ذلك في إطار البرنامج العلاجي الموضوع له للتعافي من إصابته.

ويغيب أحمد عادل عن مباريات المقاصة منذ أسابيع بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

على جانب آخر، يواصل عاصم سعيد، مدافع الفريق، أداء مجموعة من التدريبات التأهيلية للتعافي من إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

وفي سياق آخر، استأنف محمد معوض، المدير الإداري لفريق المقاصة، مهام عمله من جديد بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.