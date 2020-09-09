شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يكشف عن قميصه الثالث للموسم الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي ريال مدريد عن قميصه الثالث الاحتياطي للموسم الجديد 2020-2021، والذي جاء باللون الأسود المزين بالخطوط الوردية على الجانبين. وكان ريال مدريد قد أعلن سابقًا عن قميصيه الأول والثاني، إذ جاء الأساسي باللون الأبيض المعتاد مزينًا بالخطوط الوردية أيضًا على الجانبين، فيما جاء القميص الثاني باللون الوردي، فيما جاءت الخطوط على جانبيه باللون الكحلي. القميص الثالث لريال مدريد القميص الثالث لريال مدريد الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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