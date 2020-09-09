شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتمنى بقاء «كوتينيو» مع برشلونة لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتمنى نادي ليفربول الإنجليزي بقاء نجمه البرازيلي السابق فيليب كوتينيو في صفوف ناديه الإسباني برشلونة خلال الموسم الجديد، إذ سيكون أحد المستفيدين من مشاركته مع البلوجرانا.

وحسب صحيفة «ميرور»، البريطانية، فإن قرار برشلونة بالإبقاء على «كوتينيو» في صفوف الفريق، بعد عودته من الإعارة التي قضاها مع بايرن ميونخ الموسم الماضي، قد يعني دفع النادي الكتالوني لمبلغ 4.4 مليون جنيه إسترليني لليفربول بنهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن مشاركة الدولي البرازيلي بقميص البلوجرانا في 15 مباراة، الموسم القادم، يمنح ليفربول الحق في الحصول على المبلغ المذكور، كما ينص عقد بيع اللاعب من الريدز إلى برشلونة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت رغبة المدير الفني الجديد لبرشلونة رونالد كومان بالإبقاء على «كوتينيو» مع الفريق هذا الموسم، إذ ينوي إشراكه في مركزه الأصلي كصانع لعب، عوضًا عن مركز الجناح الذي لم ينجح فيه منذ انتقاله إلى النادي الكتالوني.