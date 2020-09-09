شكرا لقرائتكم الهولندى مارك فوتا مرشحا لقيادة بيراميدز فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الهولندى مارك فوتا المدير الفنى السابق للإسماعيلى والاتحاد السكندرى وساوثهامبتون الإنجليزي والوحدة الإماراتى، دائرة المرشحين لتولى قيادة فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة، خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى أصبح على حافة هاوية الرحيل عن قيادة الفريق السماوى، خاصة بعدما تعرض بيراميدز للخسارة أمام الزمالك ثم من الجونة، ليبتعد نسبيًا عن صراع المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى، والذى كان سيضمن للفريق السماوى المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالموسم الجديد.

ورحل فوتا عن قيادة فريق الوحدة الإماراتى ليصبح حرًا فى الوقت الحالى، الأمر الذى دفع مسئولو كلاً من الإسماعيلى وبيراميدز للتفكير فى إمكانية التعاقد مع المدرب الهولنى المخضرم فى الفترة المقبلة، إلا أن المقابل المادى الذى سيشترطه مارك فوتا من المتوقع أن يكون عائقَا أمام موافقته على العودة لقيادة الدراويش، ويصبح قريبًا من الفريق السماوى، الذى يُعد الفريق لحصد البطولات خلال المرحلة المقبلة.

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وكان مصدر مطلع فى بيراميدز، أكد أن الإدارة اتخذت قرار رحيل أنتى تشاتشيتش منذ فترة، وفتحت باب المفاوضات مع إيهاب جلال لتولى زمام الأمور مع بداية الموسم الجديد، إلا أن تدهور النتائج فى الوقت الحالى دفع المسئولوين للتفكير فى اتخاذ قرار الإطاحة قبل نهاية الموسم، لكن ضيق الوقت وضغط المباريات، وإقبال الفريق على نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية عطل تفعيل القرار.

تابع المصدر حديثه، أن هناك أكثر من مدرب وطنى بجانب إيهاب جلال مرشحون لخلافة أنتى تشاتشيتش بخلاف بعض المدربين الأجانب، إلا أن هانى سعيد المدير الرياضى فى بيراميدز يرغب فى التعاقد مع إيهاب جلال، لكن صعوبة الأمر تكمن فى تولى المدرب تدريب مصر المقاصة بالوقت الحالى، الأمر الذى سيدفع بيراميدز للانتظار لحين التوصل لاتفاق مع مدرب جديد.

وكان بيراميدز أعلن أول أمس الأثنين عن أتمام ثانى صفقاته استعدادًا للموسم الجديد، بضم رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى لمدة 5 سنوات، بعد أن فضل اللاعب ارتاء قميص الفريق السماوى، وعدم الاستمرار مع الأهلى.