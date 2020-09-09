شكرا لقرائتكم كارتيرون يختارالظهير الأيمن للزمالك فى المران الختامى لمواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مفاضلة فى المران الأخير اليوم، الأربعاء، لاختيار الظهير الأيمن للأبيض فى مواجهة سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء غداً، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتي ستقام على ستاد برج العرب فى الإسكندرية، حيث يواجه الزمالك أزمة فى الوقت الحالى فى الظهير الأيمن فى ظل استمرار تأهيل حازم إمام من إصابة العضلة الأمامية بينما يفتقد الأبيض لجهوده ظهير الصاعد أحمد للإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث فى اللقاء الماضى أمام طلائع الجيش.
ويبحث كارتيرون، الاستعانة بأحد اللاعبين الصاعدين فى هذا المركز أو إعادة الدفع بمحمد عبد الغنى مدافع الفريق فى ذلك المركز، حيث سيحدد كارتيرون قراره بشأن ذلك الأمر فى مران اليوم بصورة نهائية، قبل دخول معسكرا مغلقا فى الإسكندرية، استعدادا للمواجهة المنتظرة مع الفريق السكندرى التى ستقام مساء الغد.
وكان الزمالك قد استأنف تدريباته، مساء الإثنين الماضى، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بقلعة ميت عقبة، عقب فوز الفريق على طلائع الجيش، يوم الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، حيث بدأت التدريبات بفترة إحماء تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى التى شاركت فى مواجهة أمس والثانية لباقى اللاعبين.
يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.
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