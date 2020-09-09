شكرا لقرائتكم أيمن منصور نجم الزمالك السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"57" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأربعاء ، أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده "57" فهو من مواليد 9 سبتمبر 1963 ، بدأ مشواره في الملاعب في ناشئين أحد مراكز نادي الشباب في محافظة الشرقية ثم انتقل لناشئي الأهلي بعد مباراة ودية جمعت الفريقين في العيد القومي للمحافظة وإعجاب المسؤولين به ، بعدها بسنوات وبعد انضمامه للأهلي قرر مسؤولو القطاع الاستغناء عنه فانتقل لنادي السكة الحديد وكان الهداف الأول للفريق في الدرجة الثانية لأكثر من موسم وساهم في صعوده للدوري الممتاز، قبل أن ينتقل لنادي الزمالك في بداية التسعينيات وبالتحديد عام 1992 مع جيل من افضل الأجيل التي مرت في تاريخ الأبيض ضم حسين عبداللطيف ومصطفى نجم وعصام مرعى وايمانويل امونيكى.

مشوار أيمن منصور مع الكرة ملىء بالذكريات التي لاتنسى لجماهير الكرة عموماً وليس جمهور الزمالك فقط فقد كان متخصصاً في إحراز الأهداف في شباك الأهلي والمساهمة فريقه في البطولات فكانت ضربة البداية بالنسبة له بهدف في شباك النادي الأهلي وكان هذا أول أهدافه بالقميص الأبيض .

كان أيمن منصور متخصصاً في هز شباك الأهلي في كل مباراة تواجه فيها الفريقين وبالتالي أصبح كابوساً لجماهير الأحمر.

ساهم منصور في فوز الزمالك ببطولة أفريقيا أبطال الدوري عام 1993 ليقرر الاتحاد الإفريقي إقامة مباراة للسوبر بين بطلي بطولتي أبطال الدوري وأبطال الكؤوس وكان وقتها النادي الأهلي.

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وبالتخصص أحرز أيمن منصور أول هدف في أول مباراة سوبر في تاريخ القارة السمراء ليحرز الزمالك أول بطولة سوبر، وعلى الرغم من أن مسيرة منصور مع المنتخب المصري كانت قصيرة إلى حد ما ولم تشهد سوى تسجيل 9 أهداف فقط في 34 مباراة مع الفراعنة إلا أن أهدافه التسعة الدولية بينهم هدفاً تربع على عرش الأرقام القياسية في أفريقيا، وهو الهدف الذي أحرزه في شباك الجابون في بطولة أمم أفريقيا 1994 حيث أحرزه بعد 19 ثانية فقط.

اعتزل أيمن منصور وهو في قمة عطاؤه مع الأبيض بعد مسيرة حافلة وكان مشهد الختام موسم 1996 والذي أحرز فيه 11 هدفاً ويقرر إنهاء رحلته في الملاعب بعد تجدد إصابته بالانزلاق الغضروفى ليختتم مسيرته مع الأبيض وهو في رصيده 6 بطولات متنوعة .

ويصبح سادس الهدافين في تاريخ القلعة البيضاء بعد عبد الحليم على وعلى خليل وحسن شحاته وجمال عبدالحميد وطارق يحيى .