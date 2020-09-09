شكرا لقرائتكم مواجهات ثنائية تنتظر رمضان صبحي وفتحى فى قمة الأهلى وبيراميدز 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبحت هناك مواجهات ثنائية مثيرة، منتظر أن تظهر فى الملاعب المصرية، وخاصة فى قمة الأهلى وبيراميدز بالموسم الجديد 2021، وذلك بعد أن أعلن مسئولو نادى بيراميدز أول أمس الأثنين، عن اتمام التعاقد مع رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى، ليصبح ثانى صفقات الفريق السماوى استعدادًا للموسم الكروى الجديد، لاسيما وأن الصفقة الأولى التى سبق وأعلن عنها نادى بيراميدز كانت ضم أحمد فتحى لاعب الأهلى الذى ينتهي عقده مع القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الحالى .

بيراميد أعلن عن التعاقد مع رمضان صبحى لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد أن توصلت الإدارة لاتفاق مع ناديه السابق هدرسفيلد الإنجليزى، كما أبدى رمضان رغبته فى الانتقال لصفوف الفريق السماوى وعدم الإستمرار مع الأهلى الذى استعاره من النادى الإنجليزى، لتُحدث الصفقة ضجة كبيرة فى الشارع الرياضى المصرى.

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ومن قبل الإعلان عن صفقة رمضان صبحى، أعلن بيراميدز عن التعاقد مع أحمد فتحى لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن رفض اللاعب العرض المقدم من الأهلى لتجديد تعاقده، وفضل خوض تجربة جديدة مع فريق بيراميدز.

تعاقد بيراميدز مع أحمد فتحى ورمضان صبحى ينبأ بمواجهات ثنائية مثيرة ستكون محط اهتمام جميع عشاق الساحرة المستديرة، عندما يلتقى بيراميدز مع الأهلى فى الموسم الجديد 2021، حيث سيكون محمد هانى لاعب المارد الأحمر المسئول عن إيقاف خطورة رمضان صبحى فى الجبهة اليمنى للأحمر، فى الوقت الذى سيكون أحمد فتحى لاعب بيراميدز مكلف بإقاف خطورة واحد من الثلاثى من طاهر محمد طاهر أو محمود عبد المنعم كهربا أو جونيور أجايى لاعبى الأهلى الذين سيتواجدون فى الجبهة اليسرى.