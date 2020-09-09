شكرا لقرائتكم سامح حمدى يكشف عن سبب تأجيل إعلان اتحاد الطائرة موعد الجمعية العمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن أن إعتراض بعض أندية الدقهلية والشرقية على عدم تواجدهم فى التصنيف الخاص بالجمعية العمومية المقبلة لتغيير بعض بنود اللائحة يؤجل الإعلان عن موعد انعقاد اجتماع العمومية، وقال حمدى فى تصريح خاص، أنه يعيد النظر حاليا فى إعتراض هذه الأندية قبل الدعوة النهائية لإنعقاد الجمعية العمومية و إخطار الأندية حتى يتمكن من إقامة العمومية طبقا للائحة دون أي بنود تبطل اقامتها .

كلفت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إبراهيم فخر الدين نجم الطائرة ومدرب الأهلى السابق والمنتخب بتشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين استعددا للبطولات الأفريقية المقبلة، واتخذت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى قرارا بإلزام الأندية بضرورة تفعيل عقود للمدربين لحفظ حقوقهم.

وشكلت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، لجنة طبية برئاسة الدكتور حسام بهجت للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى عودة النشاط لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأسندت اللجنة المؤقتة مهمة الإشراف على اللجنة إلى سامى إبراهيم عضو مجلس الإدارة لتولى شئون الإجراءات الطبية و الإحترازية .

Advertisements

وأنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضي والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والاعتماد، حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة اعتماد باقي تصنيفات الاتحادات تباعا من أجل مراجعتها واعتمادها.

كما قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، صرف الدفعة الثالثة من متأخرات الحكام ، نظرا للظروف التى تمر بها أسرة التحكيم والكرة الطائرة طوال الفترة الماضية بسبب إيقاف النشاط نظرا لجائحة كورونا قبل عودته مجددا .