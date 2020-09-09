شكرا لقرائتكم كهربا يؤكد جاهزيته للمشاركة مع الأهلي أمام الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي جاهزاً للمشاركة مع الفريق في مباراة الإسماعيلي المقرر لها الثامنة والنصف من مساء بعد غد ، الجمعة، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الممتاز بعدما شارك اللاعب في تدريبات الفريق الماضية وأصبح لائقاً من الناحية الفنية بالاضافة الى الجانب البدنى الذى تفوق فيه اللاعب مؤخرا من خلال مشاركته المنتظمة فى التدريبات بجانب إنتهاء إيقافه من قبل إتحاد الكرة حيث كانت اخر مباراة فى العقوبة هى موقعة حرس الحدود الأخيرة وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد ،.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف كهربا 10 مباريات محلية بسبب أحداث مباراة السوبر المحلي بين الاهلي والزمالك الأخيرة بالأمارات وإنتهى الإيقاف في مباراة الحرس أول أمس بالجولة الـ25 للدوري.

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وشارك كهربا في تدريبات الأهلي الماضية وأصبح جاهزاً وأن كانت مشاركته اللاعب في لقاء الاسماعيلي ينتظر إشارة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمشاركة في موقعة الأسماعيلي.

وكان الأهلي قد واصل انتصاراته أمس الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري ، ليحلق منفردا بقمة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة.