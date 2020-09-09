شكرا لقرائتكم محمد عبد الشافى يعود للزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا حال تخطى الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات هناك فرص لمحمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، للحاق بصفوف فريقه حال عبور الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وذلك بعدما أخطر احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف" ، مسئولي اتحاد الكرة المصرى بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا لتقام مباريات الذهاب يومي 17 و18 من شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام جولة الاياب يومي 23 و24 من نفس الشهر، كما أخطر رئيس الكاف مسولي اتحاد الكرة بإقامة المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر المقبل.

وبذلك سيكون هناك حظوظ لعبد الشافى من أجل لحاق نهائى حيث كشف جهاز الزمالك الطبى أنه يحتاج إلى شهرين من أجل العودة إلى تدريبات الزمالك بعد إجراء العملية الجراحية لتثبيت عظمة الترقوة، يوم 23 من شهر أغسطس الماضى، وبذلك سيكون عبد الشافى مؤهلا للعودة للمشاركة فى تدريبات أبناء ميت عقبة خلال جولة الإياب بنصف النهائى الأفريقى بعد نهاية تأهيله، لذا ستكون حظوظه أكبر فى اللحاق بالنهائى حال تأهل الزمالك إلا إنه قد لا يتم المجازفة بجهوده خاصة فى ظل تجهيز عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى فى المتبقى من منافسات البطولة الأفريقية بعد عودته للمشاركة بشكل أساسى خلال الفترة الأخيرة مع الفريق بالدورى.

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وأكد محمد عبد الشافي فى الفترة الأخيرة احترامه وتقديره لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على دعمه وكذلك إدارة الكرة، وأوضح اللاعب أن أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي الأبيض كان معه منذ إصابته واطمأن عليه حتى خرج من غرفة العلميات بعد الخضوع لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في عظمة الترقوة التى تعرض لها فى قمة الدورى خلال كرة مشتركة مع وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى.

وشدد عبد الشافى على أن هدفه في الفترة المقبلة هو تنفيذ البرنامج العلاجي الموضوع له من أجل العودة للتدريبات في أقرب وقت ممكن واللحاق بمباريات الزمالك.