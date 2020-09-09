شكرا لقرائتكم نجوم الأهلى يحتفلون بعيد ميلاد أحمد الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد من نجوم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على تهنئة أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق بعيد ميلاده الـ28، حيث إنه من مواليد 9 سبتمبر 1992 بمحافظة بنى سويف، وقام لاعبو المارد الأحمر مثل محمود عبد المنعم كهربا، ومحمد مجدى قفشة، ورامى ربيعة، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وجيرالدو دا كوستا، على نشر صورهم مع "الشيخ" عبر صفحتهم الرسمية على انستجرام، لتهنئته بعيد ميلاده، متمنين له دوام الصحة والتألق فى المرحلة المقبلة.



كهربا

بدأ الشيخ مشواره مع الكرة بفرق الناشئين بنادى تليفونات بنى سويف قبل انتقاله لنادى مصر المقاصة عام 2014، الذى تألق بين صفوفه ليفوز بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 17 هدفاً، وانضم إلى النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى فى أعقاب موسم 2015، فى موسمه الأول مع الفريق، خاض الشيخ مع الأهلى 8 مباريات بواقع مباراة فى دورى أبطال أفريقيا، و5 مباريات في الدوري العام، مباراتان في كأس مصر، سجل الشيخ هدفين ولم يصنع أى أهداف.



حسين-الشحات

وعاد أحمد الشيخ إلى صفوف مصر المقاصة بيته القديم باحثًا عن فرصة حقيقية للمشاركة فى المباريات بعدما تجمد على دكة بدلاء الأهلى، ومع أبناء الفيوم خاض الشيخ 29 مباراة جاءت بواقع: مباراتين فى كأس مصر و27 مباراة فى الدورى العام، ليسجل الشيخ 17 هدفًا ويصنع 9 أهداف لزملائه بالفريق .



أليو-ديانج

تألق الشيخ مع المقاصة أغرى النادى الأهلى لاستعادة اللاعب، وخاض أحمد الشيخ مع الأهلى 11 مباراة، سجل خلالها هدفين.



أيمن-أشرف

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وفى موسم 2017 -2018 الأهلى يتخلص من ضغط دكة بدلاء الفريق في يناير ليعير أكثر من لاعب إلى الدوري السعودي، كان أحمد الشيخ من بينهم لينتقل إلى الاتفاق، ويعود بعد انتهاء إعارته إلى الفريق الأحمر.



جيرالدو

وفى موسم 2018 -2019 ارتدى أحمد الشيخ ثوب المنقذ وسجل هدف الفوز للأهلى والتأهل لدور الـ 16 فى كأس مصر بعدما سجل هدفاً في الوقت القاتل لتنتهى المباراة بفوز أحمر صعب بنتيجة 3/2 على الشواكيش.

ومع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى أصبح أحمد الشيخ لاعباً أساسياً في التشكيلة الحمراء لاسيما بعد عودة مسابقة الدوري من التوقف بسبب كورونا، حيث ظهر اللاعب بمستوى متميز وحقق المارد الأحمر الفوز في مباريات عديدة بفضل لمساته السحرية ودوره المحورى في الملعب.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تعديل عقد أحمد الشيخ مادياً لاسيما في ظل اقتناع فايلر بقدراته وإمكانياته ورغبته في استمراره مع القلعة الحمراء.

وإجمالا شارك أحمد الشيخ في كل الأندية التى لعب لها فى 120 مباراة بمختلف البطولات، سجل 38 هدفا وصنع 19 هدفا وتوج بثلاث بطولات للدوري مع الأهلى.