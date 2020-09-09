شكرا لقرائتكم فايلر يدرس إعادة قفشة لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إعادة محمد مجدي قفشة لاعب الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي المقرر لها الثامنة والنصف من مساء بعد غد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٦ لبطولة الدوري الممتاز حيث ينوى مواجهة الاسماعيلي بطريقة مختلفة عن المباريات الماضية بعد مشاهدته لعدة مباريات لفريق الدراويش ، وغاب قفشة عن التشكيل الأساسي للأهلي في مباراة حرس الحدود الأخيرة التي فاز فيها الاهلي بثنائية نظيفة لكنه حل بديلا وسجل هدفا فيما سجل الآخر وليد سليمان..ويحتل الأهالي قمة الدوري برصيد ٦٨ نقطة ويتبقي له 8 نقاط فقط لحسم اللقب مبكرا .

من ناحية أخرى ، مازالت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر تضع الخطوط العريضة الخاصة بخطة التعاقدات الصيفية لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وعلم السابع أن الكونغولي مالانجو مهاجم الرجاء المغربي ومازيمبي السابق يعد واحد من أبرز المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد، بعد أن نال إشادة إدارة الكرة بالأهلي.

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وفشلت محاولات الأهلي لضم مواطنه جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي وكذلك سيرينو جناح صن داونز الجنوب افريقي لرفض أنديتهما بيعهما للأهلي، ليدخل لاعبين أخرين دائرة اهتمامات الأهلي لتدعيم خط الهجوم.

وفتح مسئولو الأهلي الباب أمام رحيل الثلاثي الأجنبي الأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي خاصة وأن الفريق الأحمر على قوته حالياً 6 لاعبين أجانب فبالتالي أصبح تسويق واحد منهم أمر وجوبي، بينما إذا أراد الأهلي التعاقد مع أي لاعب أجنبي جديد سيحتاج بيع واحد من اللاعبين الأجانب الموجودين أمامه.