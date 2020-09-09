بعد صرف قيمة العقد.. الأهلي يقرر صرف مكافأة الدوري لمؤمن زكريا كاملة





استقر مسؤولو النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، على منح مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مكافأة الفوز بالدوري دعما له في ظل ظروفه الصحية الصعبة.

يأتي ذلك بعد أيام من موافقة وزارة الشباب والرياضة على سداد الأهلي لعقد اللاعب الذي لم يقيد في القائمة بسبب مرضه بضمور عضلي وعصبي.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على زيارة اللاعب في منزله قبل. أيام وتم الاتفاق معه على كيفية سداد المستحقات المالية ودفعات العقد.

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وتألق مؤمن زكريا بقميص الأهلي طوال السنوات الماضية بعد الانضمام إليه في يناير 2015فضلا عن كونه أحد أبناء قطاع الناشئين.

وبات الأهلي على بعد 8 نقاط فقط من حسم لقب الدوري بشكل رسمي للمرة الخامسة على التوالي والمرة الـ42 في تاريخه.

واستطاع الأهلي أن يحقق فوزًا غاليًا على نظيره حرس الحدود، بهدفين دون رد، بالمباراة التي جمعتهما مساء يوم الأثنين الماضي، على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز.