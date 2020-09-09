شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرى تحليل "رابيت تيست" قبل 48 من مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، اليوم الأربعاء، «رابيد تيست» قبل انطلاق المران الصباحي استعدادا لمواجهة الإسماعيلى بعد غدٍ الجمعة باستاد برج العرب فى الإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفنى والإدارى التحليل وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية ، وكان الأهلي قد واصل انتصاراته أمس الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري ، ليحلق منفردا بقمة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة.

على صعيد آخر، بات محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلى، جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء بعد غد، الجمعة، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى الممتاز، بعدما شارك اللاعب فى تدريبات الفريق الماضية وأصبح لائقاً من الناحية الفنية، بالإضافة إلى الجانب البدنى الذى تفوق فيه اللاعب مؤخراً من خلال مشاركته المنتظمة فى التدريبات، وانتهاء إيقافه من قبل اتحاد الكرة، حيث كانت آخر مباراة فى العقوبة هى موقعة حرس الحدود الأخيرة وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.

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وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا 10 مباريات محلية بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك الأخيرة بالإمارات، وانتهى الإيقاف فى مباراة الحرس أول أمس بالجولة الـ25 للدوري.

وشارك كهربا فى تدريبات الأهلى الماضية وأصبح جاهزاً، وإن كانت مشاركته اللاعب فى لقاء الإسماعيلى تنتظر إشارة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمشاركة فى موقعة الإسماعيلي.

وكان الأهلى قد واصل انتصاراته أمس الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدورى، ليحلق منفردا بقمة الدورى الممتاز برصيد 68 نقطة.