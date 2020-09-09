شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلى قبل مواجهة الجمعة.. 60 انتصاراً للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لمواجهة الإسماعيلى الجمعة المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، فى لقاء الدورى الأول نجح الأهلى فى تحقيق فوزه السابع على التوالى ببطولة الدورى العام بالفوز على الدراويش بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء.

الأهلى صاحب الصدارة فى جدول المسابقة برصيد 68 نقطة، وبفارق كبير عن المركز الثاني، ولعب الفريق الأحمر 25 مباراة فى الدورى حتى الآن وحقق نتائج مميزة جداً، حيث تمكن من الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى مباراتين فقط، ولم يتلق هذا الموسم سوى هزيمة وحيدة فقط على يد غريمه التقليدى الزمالك فى مباراة القمة الأخيرة التى أُقيمت ضمن منافسات الجولة 22 من عمر البطولة والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الدراويش لم يحقق النتائج المرجوة هذا الموسم وخيب آمال جماهيره، ويحتل الفريق المركز العاشر فى الجدول برصيد 30 نقطة، حيث لعب 25 مباراة تمكن من الفوز فى 8 مباريات، وتعادل فى 6 مباريات، وتلقى هزيمة فى 10 مباريات، وهى نتائج لا تليق بفريق كبير بحجم نادى الإسماعيلى.

وكان الإسماعيلى قد تمكن من الفوز فى آخر لقاءاته فى الدورى أمام نادى مصر بنتيجة 4-0، وآخر لقاء جمع بين الدراويش والشياطين الحمر فى الدورى انتهى بفوز الأهلى بهدف مقابل لا شيء، ويسعى الفريق لتحسين نتائجه وإرضاء جماهيره فى الجولات المتبقية من البطولة.