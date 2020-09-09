شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات ثنائية مثيرة تنتظر رمضان وفتحى فى قمة الأهلى وبيراميدز 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت هناك مواجهات ثنائية مثيرة منتظر أن تظهر فى الملاعب المصرية، خاصة فى قمة الأهلى وبيراميدز بالموسم الجديد 2021، وذلك بعدما أعلن مسئولو نادى بيراميدز إتمام التعاقد مع رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى ليصبح ثانى صفقات الفريق السماوى استعدادًا للموسم الكروى الجديد، لاسيما أن الصفقة الأولى التى سبق وأعلن عنها نادى بيراميدز كانت ضم أحمد فتحى لاعب الأهلى الذى ينتهي عقده مع القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الحالى.

بيراميد أعلن التعاقد مع رمضان صبحى لمدة 5 سنوات مقبلة، بعدما توصلت الإدارة لاتفاق مع ناديه السابق هدرسفيلد الإنجليزى، كما أبدى رمضان رغبته فى الانتقال لصفوف الفريق السماوى وعدم الاستمرار مع الأهلى الذى استعاره من النادى الإنجليزى، لتُحدث الصفقة ضجة كبيرة فى الشارع الرياضى المصرى.

ومن قبل الإعلان عن صفقة رمضان صبحى، أعلن بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى لمدة 3 سنوات مقبلة، بعدما رفض اللاعب العرض المقدم من الأهلى لتجديد تعاقده، وفضل خوض تجربة جديدة مع فريق بيراميدز.

وتعاقد بيراميدز مع أحمد فتحى ورمضان صبحى ينبئ بمواجهات ثنائية مثيرة ستكون محط أهتمام جميع عشاق الساحرة المستديرة، عندما يلتقى بيراميدز مع الأهلى فى الموسم الجديد 2021، حيث سيكون محمد هانى لاعب المارد الأحمر المسئول عن إيقاف خطورة رمضان صبحى فى الجبهة اليمنى للأحمر، فى الوقت الذى سيكون أحمد فتحى لاعب بيراميدز مكلفاً بإيقاف خطورة واحد من الثلاثى من طاهر محمد طاهر أو محمود عبد المنعم كهربا أو جونيور أجايى لاعبى الأهلى الذين سيتواجدون فى الجبهة اليسرى.