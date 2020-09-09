شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يلحق بالزمالك فى نهائى دورى الأبطال حال تخطى الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات هناك فرص لمحمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، للحاق بصفوف فريقه حال عبور الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما أخطر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مسئولى اتحاد الكرة المصرى بتأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا لتقام مباريات الذهاب يومى 17 و18 من شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام جولة الإياب يومى 23 و24 من نفس الشهر، كما أخطر رئيس الكاف مسئولى اتحاد الكرة بإقامة المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر المقبل.

وبذلك ستكون هناك حظوظ لعبد الشافى من أجل لحاق نهائي، وكشف جهاز الزمالك الطبى أنه يحتاج إلى شهرين من أجل العودة لتدريبات الزمالك بعد إجراء العملية الجراحية لتثبيت عظمة الترقوة يوم 23 من شهر أغسطس الماضى، وبذلك سيكون عبد الشافى مؤهلا للعودة للمشاركة فى تدريبات أبناء ميت عقبة خلال جولة الإياب بنصف النهائى الأفريقى بعد نهاية تأهيله، لذا ستكون حظوظه أكبر فى اللحاق بالنهائى حال تأهل الزمالك، إلا أنه قد لا يتم المجازفة بجهوده خاصة فى ظل تجهيز عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى فى المتبقى من منافسات البطولة الأفريقية بعد عودته للمشاركة بشكل أساسى خلال الفترة الأخيرة مع الفريق بالدورى.

وأكد محمد عبد الشافي فى الفترة الأخيرة احترامه وتقديره لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على دعمه وكذلك إدارة الكرة، وأوضح اللاعب أن أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادى الأبيض كان معه منذ إصابته واطمأن عليه حتى خرج من غرفة العلميات بعد الخضوع لعملية جراحية عقب إصابته بكسر فى عظمة الترقوة التى تعرض لها فى قمة الدورى خلال كرة مشتركة مع وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى.

وشدد عبد الشافى على أن هدفه فى الفترة المقبلة هو تنفيذ البرنامج العلاجى الموضوع له من أجل العودة للتدريبات فى أقرب وقت ممكن واللحاق بمباريات الزمالك.