شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تحيل ملف اختفاء مقتنيات من اتحاد الكرة إلى النائب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى النائب العام، وذلك فى ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك فى ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة بمختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.

كانت وزارة الرياضة قد شكلت لجنة رقابية و قانونية و فنية للبحث والتحقيق فى اختفاء كؤوس من مقر اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية .

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