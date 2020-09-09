نجح فريق تنس الطاولة، رجال وسيدات، بالنادي الإسماعيلي أمس الثلاثاء بقيادة جيهان السيد في الصعود للدوري الممتاز "أ"، وذلك بعد أن حقق الدراويش المركز الأول في البطولة المجمعة التي أقامها الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور في الفترة من 6 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر الجاري بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية ببورسعيد. ببورسعيد. وجاء نادي العاملين بجامعة الزقازيق في المركز الثاني فيما حل نادي الحوار المركز الثالث. بينما في بطولة تنس الطاولة للرجال احتل المركز الأول النادي الإسماعيلي وجاء في المركز الثاني نادي. ش.م. قنا وحل في المركز الثالث نادي القناة. Advertisements ويتكون الجهاز الفني لفريق تنس الطاولة بالنادي الإسماعيلي للسيدات جيهان السيد رئيس الجهاز ومحمود السيد مدرب عام ومحمد فوده وحسن غريب ويوسف وجدي، مدربين، وحازم سالم إداري. ويتكون فريق تنس طاولة بالنادي الإسماعيلي للرجال من محمد الجندي ومحمد عادل وبلال حسن ومعتز طارق وعبد الله شامل وعلى الصيرفى ويوسف محمد الناغيه. ويضم فريق السيدات كلًا من ريم أيمن ونور أيمن ورسل أسامة وهنا حسين وجنه محمود وسلمى ياسر وفرح محمود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنس طاولة الإسماعيلي رجال وسيدات يصعدان للدوري الممتاز "أ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.