الترجي التونسي يمدد تعاقده مع مهاجمه الشاب

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي ، تمديد تعاقده مع مهاجمه الشاب صاحب الـ 18 عاما، زياد بريمة حتى يونيو عام 2024، لقطع الطريق أمام الأندية الأوروبية الراغبة

في الحصول على خدمات اللاعب الشاب.وتوج الفريق التونسي مؤخراً بلقب الدوري للمرة الـ 30 في تاريخه والرابعة في تاريخه.يذكر أن تعاقد اللاعب الشاب ، كان من المفترض أن ينتهى مع ناديه في يونيو من العام المقبل، قبل أن تمدد إدارة النادي فترة التعاقد.ويلتقي فريق الترجي بنظيره النجم المتلوي الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة 25 للدوري.