فريق الأمل بالشرقية يفوز على القناة بالثلاثية

حقق فريق الأمل بنادى الشرقية والذى يضم نخبة من اللاعبين المميزين بنادى الشرقية من قطاع الناشئين مواليد 2003 ،2001،99 الفوز على فريق القناة مواليد 99 بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وشهد اللقاء تألق لاعبى فريق الأمل بالشرقية وأحرز اللاعب إسلام الديدامونى الهدف الأول قبل أن يضيف اللاعب بيتا الهدف الثانى، وأحرز اللاعب زياد حمودة هدف الفريق الثالث.

ويتكون الجهاز الفنى لفريق الأمل من سمير عبدالفتاح نائب رئيس قطاع الناشئين .

وعاطف عبدالجليل مدرب .

وميدو قطب مدرب .

وعزت كمال مدرب .

ومحمد سامى مدرب .

وإيهاب الدب مدربا لحراس المرمى .

وأحمد كمال مدير ادارى القطاع .

وشهد اللقاء الدكتور مصطفى ذكى المدير الفنى للفريق الأول وجهازه المعاون لمتابعة اللاعبين لتصعيدهم للفريق الأول بالنادى. عبدالفتاح نائب رئيس قطاع الناشئين .وعاطف عبدالجليل مدرب .وميدو قطب مدرب .وعزت كمال مدرب .ومحمد سامى مدرب .وإيهاب الدب مدربا لحراس المرمى .وأحمد كمال مدير ادارى القطاع .وشهد اللقاء الدكتور مصطفى ذكى المدير الفنى للفريق الأول وجهازه المعاون لمتابعة اللاعبين لتصعيدهم للفريق الأول بالنادى.

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