موعد مباريات الدوري السعودي اليوم في الجولة الأخيرة

تقام مساء اليوم الأربعاء ٨ مواجهات ضمن ختام منافسات بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث يلتقي نادي الهلال مع نادي الشباب، ونادي النصر مع فريق الاتفاق، ويستضيف نادي الأهلي السعودي نادي الرائد، بينما يحل نادي الحزم ظيفا علي نادي الوحدة ويلتقي فريق الفيصلي مع نادي أبها،

كما يلتقي نادي العدالة مع الاتحاد، ونادي التعاون مع نادي الفيحاء، ولقاء لنادي ضمك مع نادي الفتح .

وتنطلق جميع مباريات الجولة الثلاثين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في تمام الساعة 19:40 بتوقيت مصر، 20:40 بتوقيت

المملكة العربية السعودية ، 21:40 بتوقيت أبو ظبي.

ويتصدر نادي الهلال السعودي جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيده إلى النقطة ٦٩ ، بفارق ٨ نقاط عن الوصيف نادي النصر صاحب المركز الثانى برصيد ٦١ نقطة.

ويأتى فى المركز الثالث فريق اهلي جدة برصيد ٤٧ نقطة، يليه نادى الوحدة برصيد ٤٦ نقطة ، ويأتي في المركز الخامس نادي الرائد برصيد ٤٦ نقطة.