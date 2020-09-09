شاهد.. الاتحاد الإفريقي يهنىء أحمد المحمدي بعيد ميلاده

حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" على تهنئة المصري أحمد المحمدي المحترف لدى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي بعيد ميلاده الـ 33 . ونشر الاتحاد عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" صورة للمحمدي معلقًا عليها قائلًا :" عيد ميلاد سعيد للدولي المصري أحمد المحمدي، بطل كأس الأمم الإفريقية مرتين متتاليتين في 2008 و2010 . عليها قائلًا :" عيد ميلاد سعيد للدولي المصري أحمد المحمدي، بطل كأس الأمم الإفريقية مرتين متتاليتين في 2008 و2010 . خاض أحمد المحمدي مع استون فيلا هذا في النسخة الماضية من ، 19 مباراة، حيث سجل هدف وحيد، وكانت له بعض التمريرات الحاسمة، التي بقت على حظوظ فريقه داخل الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي ، 19 مباراة، حيث سجل هدف وحيد، وكانت له بعض التمريرات الحاسمة، التي بقت على حظوظ فريقه داخل الدوري الإنجليزي. ومن المقرر أن يلتقي أستون فيلا المحترف لدى صفوفة أحمد المحمدي ومحمود تريزيجية بنظيره شيفيلد يونايتد يوم 21 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بموسمة الجديد .

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