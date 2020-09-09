تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الشباب بالدوري السعودي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الشباب على ملعب استاد جامعة الملك سعود مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي". تنطلق مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة السابعة والنصف وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة . السابعة والنصف وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة . في حين تكون مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة الثامنة والنصف وخمسة دقائق بتوقيت المملكة العربية الثامنة والنصف وخمسة دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية تذاع مباراة الهلال والشباب بشكل حصري عبر قناة KSA Sports 1 HD بتعليق فهد العتيبي . ومن المقرر أن يكون تشكيل الهلال المتوقع كالتالي.. في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف Advertisements في خط الدفاع: علي هادي آل بليهي ، جانغ هيون سوو ، محمد جحفلي ،ياسر الشهراني آل بليهي ، جانغ هيون سوو ، محمد جحفلي ،ياسر الشهراني في خط الوسط: هتان سلطان باهبري ،محمد الشلهوب ، سالم أحمد السليم في الهجوم: صالح الشهري ،بافيتيمبي جوميز ، عمر خربين ويدخل فريق الهلال المبارا وهو حاسم لبطولة الدوري السعودي ومن المقرر أن يتوج باللقب عقب لقاء اليوم ، ويتصدر الزعيم الجدول برصيد 69 نقطة بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 61 نقطة، في حين يكون الشباب في المركز السابع برصيد 43 نقطة .

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