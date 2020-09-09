موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة

كتبت: نهى عصام نور الدين يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الشباب على ملعب استاد جامعة الملك سعود مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي". موعد مباراة الهلال والشباب تنطلق مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة السابعة والنصف وخمسة دقائق بتوقيت .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); في حين تكون مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة الثامنة والنصف وخمسة دقائق بتوقيت Advertisements .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); السعودية . بينما تكون مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة التاسعة والنصف وخمسة دقائق بتوقيت .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب أبو ظبي . تذاع مباراة الهلال والشباب بشكل حصري عبر قناة KSA Sports 1 HD بتعليق فهد العتيبي . ويدخل فريق الهلال المبارا وهو حاسم لبطولة الدوري السعودي ومن المقرر أن يتوج باللقب عقب لقاء اليوم ، ويتصدر الزعيم الجدول برصيد 69 نقطة بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 61 نقطة، في حين يكون الشباب في المركز السابع برصيد 43 نقطة .

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