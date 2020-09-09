رياضة | أخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع المقاصة لضم محمد إبراهيم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع المقاصة لضم محمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع صانع ألعاب مصر المقاصة محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم. وأكد محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة أن ليس هناك أى اتصالات حتي الأن من جانب النادى الأهلى للتعاقد مع محمد إبراهيم خلال الفترة الحالية وأن اللاعب ينصب تركيزه فقط على مباريات المقاصة بالدوري. وكانت كشفت تقارير صحفية أن مصر المقاصة حدد مبلغ قيمته 2 مليون دولار لبيع محمد إبراهيم للنادى الأهلي.

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