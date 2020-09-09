رياضة | أستون فيلا يقترب من ضم حارس أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أستون فيلا يقترب من ضم حارس أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي أستون فيلا للتعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب الأزمة التي يعاني منها الفريق في هذا المركز.

ورحل بيبي رينا عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الماضي بعد تقديمه مستوى مميز خلال النصف موسم الذي شارك به مع النادي الإنجليزي.

وأشارت تقارير حسب "الجارديان" الإنجليزية، إن الحارس الأرجنتيني ايميليانو مارتينيز رفض عرض من أرسنال لتجديد عقده، مما يزيد من حظوظ أستون فيلا بالتعاقد معه في الميركاتو.

وينتهي عقد مارتينيز مع فريق أرسنال في صيف موسم 2021 القادم، ولا يريد الجانرز رحيله بشكل مجاني في نهاية الموسم.