رياضة | موعد مباراة الهلال ضد الشباب في ختام الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال ضد الشباب في ختام الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الهلال بنظيره الشباب، غدا الأربعاء الموافق 9 سبتمبر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وستشهد المباراة تسلم الهلال لكأس الدوري السعودي للمحترفين، بعدما توج الزعيم بلقب الدوري السعودي، للمرة الـ16 في تاريخه؛ بعدما اكتسح فريق الحزم، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب جامعة الملك سعود، في إطار الجولة الثامنة والعشرون.

موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي:-

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت السعودية، والتاسعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي:-

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وينقل اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية والمالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الزعيم قد حقق فوزا ثمينا في أخر مبارياته أمام فريق الوحدة بثلاثة أهدافٍ لهدف، حيث أحرز أهدتف الهلال كلا من بافيمتمبي جوميز، ومحمد كنو، سلمان الفرج، فيما سجل ريناتو تشافيز الهدف الوحيد للوحدة.

كما يدخل الشباب المباراة بمعنويات مرتفعة بغدما حقق فوزا ثمينا على الحزم، بهدف نظيف، سجله اللاعب كريستيان خوانكا، لذا سيقاتل الليوث لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال لضمان الوصول إلى المركز الرابع والمشاركة في دوري أبطال آسيا.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 69 نقطة بعد مرور 29 جولة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، وهزم في مبارتين، ويفصله 8 نقاط عن غريمه النصر صاحب المركز الثاني.

ويتواجد الشباب في المركز السابع برصيد 43 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، فاز في 12 لقاء، تعادل في 7 مواجهات، مقابل 29 هزيمه، والفارق بينه وبين الوحدة صاحب المركز الرابع هو 3 نقاط فقط