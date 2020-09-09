رياضة | جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلعب غدا الخميس 10 سبتمبر العديد من مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز وتعتبر اهم مباريات الغد هي مباراة الزمالك وسموحة ومباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي. ويواصل عبد الله السعيد احتلاله لصدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز: 1 – عبد الله السعيد.. برصيد 16 هدفًا. 2 – محمد شريف.. 9 أهداف. 3 – سيف الدين الجزيري.. 8 أهداف. Advertisements 4 – وليد سليمان .. 8 أهداف. 5 – مصطفى محمد.. 7 أهداف. 6- والتر بواليا.. 7 أهداف 7– حسام حسن.. 6 أهداف. 8– أحمد سيد زيزو.. 6 أهداف. 9– مروان رجب .. 6 أهداف. 10 – فادي فريد .. 6 أهداف.

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