شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يحدد سعر هدف برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد نادي ليون الفرنسي سعر نجمه الهولندي ممفيس ديباي، الذي يعتبر أحد أهم أهداف نادي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية بناء على طلب من المدير الفني الجديد للبلوجرنا رونالد كومان.
ويتبقى في عقد «ديباي» مع فريقه الفرنسي موسم واحد، فيما يقدره النادي بـ 25 مليون يورو، حسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، بينما يبدو في طريقه إلى كامب نو بعد رفضه التجديد لليون.
وكان «كومان» قد طلب التعاقد مع «ديباي»، الذي سبق وأشرف على تدريبه في المنتخب الهولندي، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، خاصة مع الرحيل المنتظر للنجم الأوروجواني لويس سواريز، خلال الساعات القادمة.
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