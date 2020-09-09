شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أوروبا المجموعة (3): فوز معتاد لـ«الديوك».. و«رونالدو» يحتفل بالمئوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الفرنسي انتصاره الثاني في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2020/2021، وذلك بعد تغلبه على ملعبه بنتيجة 4-2 ضد المنتخب الكرواتي في مباراة ضمن المرحلة الثانية للمجموعة الثالثة من التصنيف الأول بالمسابقة.

وأعاد المنتخبين ذكريات نهائي مونديال 2018 الذي جمع بين المنتخبين (وانتهى 5-2 للمنتخب الفرنسي)، وبدأ المنتخب الكرواتي المباراة بقوة من خلال تقدمه بهدف، لكن المنتخب الفرنسي رد بهدفين، ثم عدل المنتخب الكرواتي النتيجة إلى 2-2، لكن المنتخب الفرنسي أضاف هدفين آخرين ليحقق فوزًا كبيرًا يضعه في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر.

وحافظ منتخب الديوك على سجلهم المميز ضد الكروات، فحققوا فوزهم الخامس في مواجهتهم السابعة للمنتخب الكرواتي، بدون أي هزيمة في جميع هذه المواجهات (تعادلوا 2)، ليكون الخصم الأكثر تفوقًا على المنتخب الكرواتي في عالم كرة القدم.

وشهدت المباراة تألق مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان الذي سجل هدف وصنع آخر، ليعزز من سجله التهديفي مع منتخب بلاده إلى 31 هدفًا، ليرتقي إلى المركز الخامس في سجل الهدافين التاريخيين للديوك، معادلًا سجل التهديفي للأسطورة زين الدين زيدان.

وسجل أولفييه جيرو هدفًا ليعزز من سجله التهديفي مع منتخب فرنسا إلى 40 هدفًا، ويصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم ميشيل بلاتيني كثان أفضل هداف في تاريخ فرنسا (41 هدفًا).

وشهدت المباراة حدثًا غير مسبوق منذ 86 عامًا تقريبًا، عندما اشترك لاعب الوسط الشاب إدواردو كامافينجا لأول مرة بقميص المنتخب الأول الفرنسي وهو بعمر 17 عامًا و303 يومًا، ليصبح أصغر لاعب فرنسي يحصل على مشاركته الدولية الأولى منذ موريس جاستيجر في فبراير 1914 ضد لوكسمبورج (17 عامًا و128 يومًا).

وفي المواجهة الأخرى من المجموعة، حافظ المنتخب البرتغالي على صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه فوز سهل خارج قواعده على نظيره السويدي بنتيجة 2-0 في مباراة تألق فيها النجم كريستيانو رونالدو بتسجيل هدفي منتخب بلاده.

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وحافظ رونالدو على عقدته للمنتخب السويدي بتسجيله هدفيه رقم 6 و7 ضدهم في المواجهات الدولية، ليكون خصمه المفضل على الصعيد الدولي مناصفة مع منتخب ليتوانيا (7 أيضًا).

وعزز رونالدو من سجله التهديفي الدولي بعد أن أصبح ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف دولي أو أكثر بوصول رصيده إلى 101 هدف، بعد الإيراني على دائي الذي سجل 109 هدف مع منتخب بلاده.