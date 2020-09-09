شكرا لقرائتكم خبر عن 1020 لاعبًا يشاركون في أوليمبياد الطفل المصري بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك عدد 1020 لاعبًا بمختلف اللعبات الرياضية في النسخة الثانية من أوليمبياد الطفل المصري في محافظة شمال سيناء، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء.

وقال كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن تصفيات المرحلة الأولي المحلية من الأوليمبياد بدأت في مراكز شباب الكوثر بالشيخ زويد وسالم الهرش ورمانة ببئر العبدومركز شباب العريش بالعريش.

وأضاف راشد، أن الألعاب المشاركة في الأوليمبياد هي كرة القدم الخماسية وألعاب القوى وسباقات الجري والوثب الطويل والجلة، مشيرًا إلى أن استكمال باقي التصفيات سيكون خلال الأيام القادمة.