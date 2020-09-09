شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أوروبا المجموعة (2): سجل الشياطين المثالي مستمر.. وتعادل مخيب للأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ منتخب بلجيكا على صدارة المجموعة الثانية في التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية 2020/2021، وذلك بعد التغلب في ملعبه على المنتخب الأيسلندي بنتيجة 5-1، في ثاني جولات مرحلة المجموعات بالمسابقة.

وحافظ المنتخب البلجيكي على سلسلته الساحقة ضد نظيره الأيسلندي، وحقق الفوز عليهم للمرة الثانية عشر على التوالي من بين 12 مواجهة بين المنتخبين في نسبة تفوق كاسحة لمنتخب الشياطين الحمر.

وباغت المنتخب الأيسلندي مضيفه بهدف بعد 11 دقيقة فقط من بداية المباراة لكن أصحاب الأرض ردوا بـ 5 أهداف مع تألق واضح لمهاجم تشيلسي ميتشي باتشوايي الذي سجل هدفين وكان رجل المباراة بأدائه المميز.

وتألق صانع ألعاب مانشستر سيتي المتوج حديثًا بجائزة لاعب الموسم في البريميرليج من رابطة اللاعبين المحترفين، كيفن دي بروين، وصنع هدفين من بين الأهداف الـ 5 في المباراة.

وسجل المهاجم الشاب جيرمي دوكو (18 عامًا و104 يومًا) هدفًا للمنتخب البلجيكي ليصبح ثالث أصغر مسجل في تاريخ المنتخب البلجيكي خلال القرن الحالي خلف روميلو لوكاكو (17 عامًا و188 يومًا) وياري فيرشايرن (18 عامًا و90 يومًا).

وبهذه النتيجة يستمر المنتخب الأيسلندي بنتائجه الكارثية في دوري الأمم الأوروبية مع تلقيه الهزيمة في جميع المباريات الـ 6 التي لعبها في المسابقة خلال النسختين 2018/2019 (4)، و2020/2021 (2).

وفي المباراة الأخرى بين منتخبي الدنمارك وإنجلترا، كان التعادل السلبي سيد الموقف، في أول مواجهة رسمية بين البلدين منذ عام 2002 (3-0 لإنجلترا في مونديال 2002).

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وشهدت المباراة اشتراك 4 لاعبين من جانب المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى على الإطلاق (كونور كودي، كالفين فيليبس، جاك جريليش وميتلاند نايلز) في سابقة لم تتكرر بإشتراك هذا العدد من اللاعبين للمرة الأولى بقميص الأسود الـ3 في مواجهة رسمية، منذ تصفيات مونديال 1962.