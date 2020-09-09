شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العاصي: تقييم الأهلي لسعر «أزارو» يكفي لشراء 4 مهاجمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد العاصي، المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني، عن المبلغ الذي حدده النادي الأهلي لبيع المغربي وليد أزارو لأحد الأندية الصينية.

وأوضح «العاصي»، في مداخلة مع برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، أن النادي الأحمر حدد 22 مليون دولار كسعر بيع وليد أزارو إلى أحد الأندية الصينية، مؤكدًا أن المبلغ يكفي لشراء 4 مهاجمين.

وأضاف أنه سبق وعرض ماليك إيفونا، لاعب الأهلي السابق، على إدارة القلعة الحمراء مقابل 400 ألف دولار، قبل أن يتعاقد النادي مع اللاعب نفسه مقابل 2 مليون دولار.

ولفت إلى أنه عرض أيضًا على الأهلي سابقًا التعاقد مع أحمد حجازي وهو ما رفضه علاء عبدالصادق، مدير الكرة آنذاك، قبل أن ينجح العاصي في إقناع رئيس النادي محمود طاهر بإتمام الصفقة في ذلك الوقت.