شكرا لقرائتكم 10 ديسمبر إنطلاق بطولة الجمهورية للريشة الطائرة لذوى الإحتياجات الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامى يوم10 ديسمبر القادم موعدا لإنطلاق بطولة الجمهورية لذوى الإحتياجات الخاصة للموسم الجديد 2020 / 2021 ، على أن تستمر لمدة 3 أيام متتالية ، فيما تم تحديد يوم 22 أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق بطولة الجمهورية للعمومى فردى رجال وسيدات للموسم الجديد، على أن تستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر ، كما حدد مسئولو الاتحاد 15 أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق الموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 ببطولة الجمهورية تحت 17 و19 سنة فردى شباب.

وحدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة 7 نوفمبر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد لمناقشة الميرانية والحساب الختامى واعتماد خطة نشاط الموسم الجديد.

وكشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن إخطار اللجنة الأولمبية بانتهاء الموسم المحلى الحالى 2019 / 2020 أواخر أغسطس الماضى، للانتهاء من تصنيف الأندية الخاص بالجمعية العمومية .

Advertisements

يأتى ذلك بعدما أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية، واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائى من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التى من حقها المشاركة فى الجمعيات العمومية وذلك فى حال انتهاء الموسم الرياضى 2019 / 2020.

وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة، مسبقًا، إنه فضل البدء بالتدريبات البدنية للاعبين من أجل خروج اللاعبين من أزمة الابتعاد عن المران لفترة طويلة قبل بدء التدريبات الفنية تمهيدًا لعودة النشاط فى الفترة المقبلة بعد إجراء اللاعبين للمسحات للتأكد من عدم وجود أى إصابات بفيروس كورونا المستجد.