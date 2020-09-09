شكرا لقرائتكم شوبير يطالب اللجنة الخماسية بإعلان أليات تنفيذ عقوبات لجنة الانضباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الإعلامى أحمد شوبير، مسئولو اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة بإعلان أليات تنفيذ عقوبات لجنة الانضباط التى أصدرتها أمس ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" أسعدتنى للغاية قرارات لجنة الانضباط بإتحاد الكرة والتى صدرت أمس بحق عدد من الشخصيات فى الوسط الكروى ، لأول مرة أشعر أن هناك أكشن فى إتحاد الكرة ، وفى تصميم على الاستمرار بقوة حتى نهاية مدة عمل اللجنة الخماسية" مؤكدا لو استمرت اللجنة الخماسية بنفس القوة يبقى شابوو ، وحاجة كويسة جدا ، ولكن لازم يعلنوا اليات تنفيذ قرارات لجنة الانضباط ، عشان التاريخ بيقول أن هناك مليون عقوبة أصدرت ولم يتم تطبيقها ولو حد شايف أنى غلطان يطلع الدفاتر ويقرأ ، فلازم نتبع القرارات بألية التنفيذ حتى نصفق للجنة الخماسية على القوة فى إدارة المسابقة والعدالة على الجميع".

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وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه وكل من فرج عامر رئيس نادي سموحة والسيد سمير حلبية رئيس النادي المصري 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة تغريم كل من عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي وطارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك وطارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري وسعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.

كما تقرر إيقاف أمير عزمي مدرب نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإداري لنادي مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه ، فيما رأت اللجنة توبيخ كل من : محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري و عدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس إدارة النادي المصري وخالد مهدي مدير فريق الإنتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري .