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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

الأهلي صاحب الصدارة في جدول المسابقة برصيد 68 نقطة، وبفارق كبير عن المركز الثاني، ولعب الفريق الأحمر 25 مباراة في الدوري حتى الآن وحقق نتائج مميزة جداً، حيث تمكن من الفوز في 22 مباراة، وتعادل في مباراتين فقط، ولم يتلق هذا الموسم سوى هزيمة وحيدة فقط على يد غريمه التقليدي نادي الزمالك في مباراة الديربي الأخيرة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة 22 من عمر البطولة والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

الدراويش لم يحقق النتائج المرجوة هذا الموسم وخيب آمال جماهيره، ويحتل الفريق المركز العاشر في الجدول برصيد 30 نقطة، حيث لعب 25 مباراة تمكن من الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى هزيمة في 10 مباريات، وهى نتائج لاتليق بفريق كبير بحجم نادي الإسماعيلي .

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كان الفريق الأصفر قد تمكن من الفوز في آخر لقاءاته في الدوري أمام نادي مصر بنتيجة 4-0، وآخر لقاء جمع بين الدراويش والشياطين الحمر في الدوري انتهى بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء، ويسعى الفريق لتحسين نتائجه وإرضاء جماهيره في الجولات المتبقية من البطولة.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء الجمعة 11 سبتمبر 2020، على أن تقام المباراة على ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي والإسماعيلي على شاشتها.