شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ لاعب الأهلي يحتفل بعيد ميلاده الـ 28 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأربعاء ، أحمد الشيخ صانع ألعاب النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ "28" فهو من مواليد 9 سبتمبر 1992 بمحافظة بنى سويف ، بدأ مشواره مع الكرة بفرق الناشئين بنادي تليفونات بني سويف قبل انتقاله لنادي مصر المقاصة عام 2014 ، الذى تألق بين صفوفه ليفوز بلقب هداف الدوري المصرى برصيد 17 هدفاً ..و انضم إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي في أعقاب موسم 2015، في موسمه الأول مع الفريق،خاض الشيخ مع الأهلي 8 مباريات فقط بواقع مباراة في دوري أبطال أفريقيا، 5 مباريات في الدوري العام، مباراتان في كأس مصر، سجل الشيخ هدفين ولم يصنع أي أهداف.

وعاد أحمد الشيخ إلى صفوف مصر المقاصة بيته القديم باحثًا عن فرصة حقيقية للمشاركة في المباريات بعدما تجمد على دكة بدلاء الأهلي، ومع أبناء الفيوم خاض الشيخ 29 مباراة جاءت بواقع: مباراتين في كأس مصر و27 مباراة في الدوري العام، ليسجل الشيخ 17 هدفًا ويصنع 9 أهداف لزملائه بالفريق .

تألق الشيخ مع المقاصة أغرى النادي الأهلي لاستعادة اللاعب، ويخوض أحمد الشيخ مع الأهلي 11 مباراة، سجل خلالهما هدفين.

وفى موسم 2017 -2018 الأهلي يتخلص من ضغط دكة بدلاء الفريق في يناير ليعير أكثر من لاعب إلى الدوري السعودي، كان أحمد الشيخ من بينهم لينتقل إلى الاتفاق، ويعود بعد انتهاء إعارته إلى الفريق الأحمر .

وفى موسم 2018 -2019 ارتدى أحمد الشيخ ثوب المنقذ وسجل هدف الفوز للأهلى والتأهل لدور الـ 16 من كأس مصر بعدما سجل هدفاً في الوقت القاتل لتنتهي المباراة بفوز أحمر صعب بنتيجة 3/2 على الشواكيش.

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ومع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى أصبح أحمد الشيخ لاعباً أساسياً في التشكيلة الحمراء لاسيما بعد عودة مسابقة الدوري من التوقف بسبب كورونا حيث ظهر اللاعب بمستوى متميز وحقق المارد الأحمر الفوز في مباريات عديدة بفضل لمساته السحرية ودوره المحورى في الملعب .

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تعديل عقد أحمد الشيخ مادياً لاسيما في ظل إقتناع فايلر بقدراته وإمكانياته ورغبته في إستمراره مع القلعة الحمراء.

وإجمالا شارك أحمد الشيخ في كل الأندية التي لعب لها في 120 مباراة بمختلف البطولات ، سجل 38 هدف وصنع 19 هدف وتوج بثلاثة بطولات للدوري مع الأهلى.