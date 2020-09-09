شكرا لقرائتكم البوم.. الزمالك يعسكر فى برج العرب استعدادا لمواجهة سموحة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك معسكرا مغلقا اليوم فى برج العرب استعدادا لمواجهة سموحة، المقرر لها الخميس ضمن مباريات الجولة الـ25 للدورى، حيث يخوض الزمالك مرانه فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى مقر الزمالك قبل السفر إلى برج العرب للمبيت فى أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويعلن كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك اليوم قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر، ومن المتوقع أن تخلو القائمة من فرجاني ساسي الدولي التونسي واشرف بن شرقي الدولي المغربي بسبب الإصابة التي يعاني منها ساسى والإجهاد الذي يعاني منه بن شرقي خوفا عليهما من تفاقم الإصابة قبل مواجهة الرجاء المغربي المقرر لها 25 سبتمبر الجارى ضمن مباريات الذهاب لدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، فيما يعود لقائمة المباراة محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق والذي فضل كارتيرون اراحته في مباراة طلائع الجيش الماضية التي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وسيواصل الفرنسي كارتيرون سياسة التدوير في التشكيل الأساسي للفريق أمام سموحة ، حيث سيتم الدفع باسلام جابر ومحمد حسن لتعويض غياب بن شرقي وساسي حال استقرار المدير الفني علي استبعادهما نهائيا من المباراة، كما تتجه النية للدفع بحسام عبد المجيد وحسام اشرف واسامة فيصل حسب سيناريو المباراة.